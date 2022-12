Auszahlung der letzten Entlastung von der Preisobergrenze für freie Tankstellen beginnt

Wie der Minister für wirtschaftliche Entwicklung am Freitag mitteilte, hat die Auszahlung der letzten Entlastung von der Preisobergrenze für unabhängige Tankstellenbetreiber begonnen. Die Auszahlung der 6,24 Milliarden Forint (15,6 Mio. EUR) für den Zeitraum Juli-September an 467 Unternehmen habe begonnen, sagte Márton Nagy in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung hatte die Entlastung von 20 Forint/Liter im März eingeführt, um den ununterbrochenen Betrieb der unabhängigen Tankstellen zu gewährleisten, die während der Geltungsdauer der Preisobergrenze von 480 Forint/Liter mit Versorgungsproblemen konfrontiert waren. Im Laufe des siebenmonatigen Programms wurden 554 Unternehmen mit insgesamt 17,15 Milliarden Forint entlastet, so dass der Betrieb von 934 Tankstellen aufrechterhalten werden konnte. Anfang Dezember hob die Regierung die Preisobergrenze für Kraftstoffe auf.