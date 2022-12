Varga: Familienförderung im Mittelpunkt der Sozialpolitik der Regierung

Die nationalkonservative Regierung sieht die Unterstützung von Familien als Grundpfeiler der Sozialpolitik, sagte Justizministerin Judit Varga am Freitag auf einer Konferenz über Kinderrechte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung stellt 5 % des Bruttoinlandsprodukts für die Unterstützung von Familien mit Kindern zur Verfügung und hat entsprechende Gesetze geschaffen, sagte sie auf der vom Ferenc-Mádl-Institut für Rechtsvergleichung organisierten Konferenz. Das seit 2014 geltende Zivilgesetzbuch räumt den Rechten der Kinder Priorität ein, insbesondere bei Verfahren zur elterlichen Sorge und Vormundschaft, so Varga. Eine Änderung aus dem Jahr 2022 habe das Konzept des gemeinsamen Sorgerechts erweitert, so dass sich die Eltern die Sorgerechtspflichten zu gleichen Teilen teilen können, fügte sie hinzu. Das Kinderschutzalarmsystem ist jetzt vierstufig, mit einem lokalen, einem Bezirks-, einem Komitats- und einem nationalen System, sagte sie. Das Strafgesetzbuch von 2013 sieht strengere Strafen für Verbrechen gegen Kinder vor, wie sexueller Missbrauch, Pädophilie oder Menschenhandel. Täter, die Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit begehen, können mit einem Berufsverbot belegt werden, fügte sie hinzu. In den letzten zehn Jahren sei die Zahl der registrierten Straftaten um 70 % gesunken, und Ungarn sei zu einem der sichersten Länder der Welt geworden, sagte sie.