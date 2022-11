Varga: Demografische Trendwende entscheidend für gesellschaftliche Entwicklung

Eine Wende in der demografischen Entwicklung ist für die langfristige soziale Entwicklung und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit Ungarns und Europas von entscheidender Bedeutung. Dies erfordert eine berechenbare, zielgerichtete und flexible Familienpolitik, sagte Justizministerin Judit Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Grundprinzip der ungarischen Familienpolitik besteht darin, dass Familien durch die Geburt von Kindern keine finanziellen Nachteile erleiden sollen. Vielmehr sollten sie davon profitieren, sagte Varga auf einer Konferenz zu diesem Thema in Budapest. Familien haben in Ungarn Anspruch auf besondere Unterstützung. Im vergangenen Jahr wurden über 5 % des BIP für Familien mit Kindern aufgewendet, womit das Land in dieser Hinsicht in der Spitzengruppe der OECD-Mitgliedsländer liegt, fügte sie hinzu.

Die für Familien zuständige Staatssekretärin Ágnes Hornung erklärte auf der Veranstaltung, die Regierung plane eine „Feinabstimmung“ der familienpolitischen Maßnahmen, um mehr Geburten zu fördern und die finanzielle Lage der Familien zu verbessern. Ziel ist es, allen Familien mit Kinderwunsch die Erfüllung ihres Wunsches zu ermöglichen und den Eltern eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Seit 2010 bemühe sich die Regierung, den Familien Berechenbarkeit zu bieten, sagte sie. „Die familienfreundliche Regierung hat ein komplexes und gut vorbereitetes System entwickelt, um Familien zu unterstützen, aber das bedeutet nicht, dass keine Änderungen notwendig wären oder dass es unmöglich wäre, Änderungen vorzunehmen“, fügte sie hinzu.