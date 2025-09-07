Ein deutscher Staatsbürger starb bei einem Unfall auf der Autobahn M43

Am Samstagabend starb ein deutscher Staatsbürger bei einem Unfall auf der Autobahn M43. Auf der in Richtung Budapest führenden Seite der Autobahn kam es bei Kilometer 1 zu einer Massenkarambolage, bei der mehrere Rumänen verletzt wurden, teilte die Pressesprecherin der Polizeibehörde des Komitats Csongrád-Csanád am Sonntagvormittag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Oberleutnant Zsanett Csordás sagte, dass am Samstag gegen 18 Uhr ein Auto mit einem technischen Defekt auf dem Standstreifen stand. Im Fahrzeug saß ein deutscher Staatsbürger. Ein Minibus, der von einem rumänischen Mann gefahren wurde, hielt auf der Überholspur an, um Hilfe zu leisten. In der Zwischenzeit fuhr ein PKW, in dem ebenfalls zwei rumänische Staatsbürger saßen, aus Unachtsamkeit von hinten in sie hinein. Ihr Fahrzeug stieß gegen den Kleinbus, der daraufhin die beiden aus dem Fahrzeug aussteigenden Fahrer erfasste. Der deutsche Autofahrer starb, der Fahrer des Kleinbusses erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des rumänischen PKWs kam mit leichten Verletzungen davon, sein Beifahrer wurde schwer verletzt, teilte die Pressesprecherin mit.