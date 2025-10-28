NAV: Mehr als dreitausend Flaschen gefälschtes Parfüm in einem bulgarischen Lkw gefunden

Mehr als dreitausend Flaschen gefälschtes Parfüm wurden von Finanzbeamten im Laderaum eines bulgarischen Lkw gefunden, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge hielten die Beamten auf dem Abschnitt der Autobahn M5 im Komitat Bács-Kiskun einen bulgarischen Lastwagen an, in dessen Laderaum sie 3204 Flaschen gefälschtes Parfüm bekannter Marken, jedoch minderwertiger Qualität, fanden. Weder der Fahrer noch sein Beifahrer konnten die Herkunft oder den Erwerb der Produkte nachweisen. Sie gaben an, das Fahrzeug mit einem Firmensiegel übernommen zu haben. Die NAV beschlagnahmte die gesamte Ladung und leitete ein Verfahren wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ein. Der den Rechteinhabern entstandene Schaden beläuft sich laut der Mitteilung auf über 52 Millionen Forint.