Medienkonsum der Ungarn ist im Stadt-Land-Gefälle vielfältig

Untersuchungen der Nationalen Medien- und Infokommunikationsbehörde (NMHH) zeigen, dass der Medienkonsum der Ungarn sowohl in Großstädten als auch in kleineren Siedlungen abwechslungsreich ist, so der Vorsitzende der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

András Koltay fasste einen kürzlich von der NMHH veröffentlichten Medienmarktbericht zusammen und sagte, die Daten widerlegten die von vielen vertretene Annahme, dass der Zugang der Ungarn zu Nachrichten außerhalb der Großstädte begrenzt sei. Das Internet ist überall präsent, und die Menschen beziehen ihre Informationen aus einer Reihe verschiedener Quellen, fügte er hinzu. „Menschen, die sich informieren wollen, können dies aus einer Vielzahl von Quellen tun, und sie tun es auch. Die um die Zeit der Parlamentswahlen herum von vielen wiederholte Behauptung, dass die Menschen in Kleinstädten und Dörfern nur eine Art von Nachrichten wollen und nur die Tageszeitung für ihr Komitat lesen, stimmt nicht. Auch dort ist der Medienkonsum vielfältig. Es ist eine andere Sache, dass Menschen, die sich ein vielfältiges Bild von der Welt machen wollen, verschiedene Medien verfolgen müssen, aber jeder hat die Möglichkeit dazu, und die Daten zeigen, dass es in der ungarischen Gesellschaft eine Nachfrage danach gibt“, sagte Koltay. Die Daten der NMHH zeigen, dass die Ungarn mit durchschnittlich 4,5 Stunden pro Tag mit am meisten Zeit vor dem Fernseher verbringen und auch das Internet im Durchschnitt 3,5 Stunden pro Tag nutzen. Die Printmedien sind im Einklang mit dem weltweiten Trend rückläufig, aber der Cross-Konsum ist stark, sagte er. Nur etwa ein Viertel der Ungarn gibt an, nur eine Art von Medien zu konsumieren, und für die meisten von ihnen ist das das Internet, nicht das Fernsehen, fügte er hinzu.

Koltay merkte an, dass die NMHH vom Parlament beauftragt wurde, eine koordinierende Rolle bei der lokalen Umsetzung des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) der Europäischen Union für Online-Plattformen zu spielen. Die Richtlinie markiere „ein neues Kapitel“ in der Medienregulierung und werfe „eine Menge Fragen auf, die geklärt werden müssen“, fügte er hinzu. Eine negative Entwicklung, auf die Koltay hinwies, ist der größere Anteil der Werbeausgaben, die an Internetdienstleister fließen. Zwei Drittel dieser Gelder gehen an ausländische Tech-Giganten, die das Geld außer Landes bringen, so dass weniger für die Produktion lokaler Inhalte übrig bleibt, sagte er.