Ungarn: Hohe Luftverschmutzung in acht Städten und Gemeinden

Die Luftqualität ist in Miskolc, Putnok, Kazincbarcika, Oszlár, Sajószentpéter, Nyíregyháza und Debrecen im Nordosten Ungarns sowie in Pécs in Südungarn aufgrund einer hohen Konzentration von Schwebeteilchen gefährlich, teilte das Nationale Zentrum für Volksgesundheit (NNK) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

NNK erklärte die Luftqualität in Veszprém, Székesfehérvár, Budapest, Tököl, Dorog, Vác, Kecskemét, Szolnok und Salgótarján als „bedenklich“. Das NNK erklärte die Luftqualität in Ajka, Várpalota, Győr, Tatabánya, Százhalombatta, Eger und Hernádszurdok als „ungesund“.