Der erste ungarische Ballett-Grand-Prix wird 2023 in der Kulturhauptstadt Veszprém stattfinden

Ein internationaler Ballettwettbewerb, der sich auf junge Talente konzentriert, wird im Sommer in Veszprém, der Kulturhauptstadt Europas 2023, stattfinden, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Für den Wettbewerb werden Bewerbungen in den Kategorien Vorwettbewerb, Junior und Jugend für Profi- und Amateurtänzer in klassischem Ballett und modernem Tanz im Alter von 7 bis 18 Jahren entgegengenommen, erklärte Alíz Markovits, die Generaldirektorin des Programms Veszprém-Balaton 2023, auf einer Pressekonferenz. Die Finalisten werden in drei Runden von einer Jury aus acht international anerkannten Tanzprofis ausgewählt. Die Gewinner werden am letzten Tag des Grand Prix, am 1. Juli, im Rahmen einer Galaveranstaltung bekannt gegeben.