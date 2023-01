Navracsics: Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ ist eine einmalige Chance

Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ sei eine „einzigartige Chance“ für Veszprém und die umliegende Region, sagte Tibor Navracsics, der Minister für Regionalentwicklung, am Montag bei der Vorstellung des Programms vor der offiziellen Eröffnung am 21. Januar – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Veszprém und die Region Bakony-Balaton werden nun die Chance haben, sich angesichts der Schönheit der Landschaft, der Kultiviertheit der Einheimischen und der Qualität der angebotenen Programme als beliebte Reiseziele zu profilieren, sagte der Minister auf einer Pressekonferenz in Budapest.

In Veszprém wird die Saison der Kulturhauptstadt am 21. Januar mit einem spektakulären Fest eröffnet, bei dem am Wochenende 50 kostenlose Veranstaltungen an 13 Orten in der ganzen Stadt stattfinden werden, so der Minister. Die Initiative „Kulturhauptstadt Europas“ wurde vor fast 40 Jahren ins Leben gerufen, um die Schnittpunkte des europäischen Kulturerbes und der kulturellen Gemeinschaft hervorzuheben, sagte Navracsis und fügte hinzu, dass die Idee darin bestehe, zu zeigen, dass die Nationen Europas mehr eint als sie trennt.