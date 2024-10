Ungarische Tanzakademie veranstaltet im November den Budapester Ballett Grand Prix

Die Ungarische Tanzakademie wird vom 18. bis 22. November den internationalen Ballettwettbewerb „Budapest Ballet Grand Prix“ ausrichten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Wettbewerb für junge Tänzerinnen und Tänzer, der von der Akademie, dem Nationaltanztheater und dem Budapester Palast der Künste ausgerichtet wird, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt, erklärte Balázs Hankó, Minister für Kultur und Innovation, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Er sagte, dass die ungarischen Hochschuleinrichtungen international zunehmend anerkannt würden und die Tanzakademie sowohl klassisches Ballett als auch zeitgenössischen Tanz und Volkstanz umfasse, „all das, was uns zu Ungarn macht“.

Márta Fodor-Molnár, die Leiterin der Akademie, sagte, die Universität wolle bis 2030 Europas führendes Ausbildungszentrum für Tanz werden. Bislang sind rund 150 Bewerbungen von 14- bis 24-Jährigen aus mehr als 20 Ländern eingegangen. Die Tänzerinnen und Tänzer können sich in drei Altersgruppen in den Kategorien klassisches Ballett und moderner Tanz, Solo und Pas de deux präsentieren, fügte sie hinzu.