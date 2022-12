Regierung dehnt Subventionen für das verarbeitende Gewerbe auf den Tourismussektor aus

Die Regierung hat ein Subventionsprogramm in Höhe von 150 Milliarden Forint (370 Mio. EUR) für Energiekosten und Energieeffizienz-Investitionen in der Industrie ab dem 23. Dezember auf den Tourismussektor ausgeweitet, teilte die Ungarische Tourismusbehörde am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Agentur wies darauf hin, dass sie die Ausweitung des Programms auf die 16.000 Gastronomiebetriebe und 4.500 gewerblichen Unterkünfte des Landes beantragt habe. Tourismusbetriebe können Subventionen beantragen, die bis zur Hälfte des Anstiegs ihrer Strom- und Gasrechnungen gegenüber dem Vorjahr abdecken, wenn sie auch die Unterstützung für Kredite für Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in Anspruch nehmen, die bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Mitarbeiterzahl mindestens 90 % des Septemberniveaus beträgt.