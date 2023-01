Regierung will 700 Milliarden Forint für Unternehmenskredite bereitstellen

Die ungarische Regierung wird ab Februar ein mit 700 Mrd. Forint (1,8 Mrd. EUR) subventioniertes Kreditprogramm für Unternehmen auflegen, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Kredite im Rahmen des Baross Gábor Reindustrialisierungsprogramms werden Unternehmen unabhängig von ihrer Größe für Investitionen oder Betriebsmittelkredite zur Verfügung stehen. Die Kreditzinsen werden auf 6 % für Forint-Kredite und 3,5 % für Euro-Kredite begrenzt, werden aber für Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz noch niedriger sein.Das Ministerium wies darauf hin, dass die Zinssätze für kommerzielle Kredite für Unternehmen derzeit bei über 20 % liegen. Das Ministerium erklärte, das Programm werde den Unternehmen die Möglichkeit geben, ein „großes Volumen“ an fälligen 2,5%-Krediten zu refinanzieren, die im Rahmen des Programms „Finanzierung für Wachstum“ der Ungarischen Nationalbank (NBH) aufgenommen wurden.

Das Programm wird von der Magyar Eximbank finanziert. Die Regierung pumpt in diesem Jahr rund 3.000 Milliarden Forint an Unternehmenskrediten in die Wirtschaft im Rahmen der Programme der Magyar Eximbank, der Ungarischen Entwicklungsbank (MFB) und der Széchenyi Card, sagte das Ministerium.