Orbán: Regierung „auf Ungarns Seite“

„Die ungarische Regierung unterstützt die Ukraine und hat ein Interesse an ihrer Souveränität, und wir haben ein Interesse daran, dass Russland keine Bedrohung für die Sicherheit Europas darstellt, aber wir haben kein Interesse daran, alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen“, so der Ministerpräsident gegenüber einer Zeitung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview, das am Samstag in der Zeitung „Magyar Nemzet“ veröffentlicht wurde, sagte Viktor Orbán, „wir stehen auf der ungarischen Seite der Geschichte“. Er sagte, 2022 sei das „gefährlichste Jahr seit dem Regimewechsel“ im Jahr 1989 gewesen, da Ungarn Gefahr gelaufen sei, in den Konflikt hineingezogen zu werden. „Hätten die linken Parteien [bei den Parlamentswahlen] im April gewonnen, stünden wir bis zum Hals in der Sache drin. Ungarn ist das einzige europäische Land, dem es gelungen ist, sich von diesem Krieg fernzuhalten, weil die Ungarn dafür gestimmt haben“, betonte er.

Steigende Energiepreise seien eine weitere Bedrohung für Ungarn, sagte er. Die Kosten für Energieimporte seien von 7 Milliarden Euro „vor den Sanktionen“, die die Europäische Union gegen Russland verhängt habe, auf 17 Milliarden Euro in diesem Jahr gestiegen, sagte er. „Wenn ein Weihnachtsengel die energiebezogenen Sanktionen aufheben würde, würden die Energiepreise sofort sinken“, sagte er und fügte hinzu, dass die ungarische Inflation ebenfalls sinken würde und das Land mit einem Wachstum von 5 % statt der derzeitigen 1,5 % planen könnte.

Der Krieg könne sich über Jahrzehnte hinziehen, sagte Orbán. „Aber die Ukraine kann nur so lange kämpfen, wie die Vereinigten Staaten sie mit Waffen und Geld unterstützen… wenn die Amerikaner also Frieden wollen, wird es Frieden geben“, fügte er hinzu. Von der Ukraine als souveränem Staat könne nicht erwartet werden, dass sie einen Teil ihres Territoriums für den europäischen Frieden, die Energiesicherheit und den Wohlstand opfert, sagte er. „Aber wir können entscheiden, inwieweit wir sie unterstützen. Ungarn hat beschlossen, humanitäre Hilfe zu leisten, denn dieser Krieg ist nicht unser Krieg“.

Orbán sagte, die Regierung plane, die Inflation bis Ende nächsten Jahres in den einstelligen Bereich zurückzubringen. Er bezeichnete die jüngste Kritik des Zentralbankpräsidenten György Matolcsy an der Arbeit der Regierung als „ungewöhnlich“ und fügte hinzu, dass die Aufgabe des Präsidenten, die Inflation in den Griff zu bekommen, ihn „in eine schwierige Lage“ gebracht habe. In solchen Zeiten „ist es verständlich, wenn man in der Öffentlichkeit unorthodoxe Verhaltensweisen wählt“, sagte er. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres werde die Regierung die Eigenheimzulage für Familien (CSOK) gezielter einsetzen, sagte Orbán. Die Subventionen für Hauskäufer in kleinen Ortschaften bleiben unverändert, sagte er. Gleichzeitig werden Frauen, die Kinder erziehen, bis zum Alter von 30 Jahren von der Einkommenssteuer befreit, fügte er hinzu.