Mehr als 43.000 Haushalte beantragen Zuschüsse für Solarmodule und Heizungsmodernisierung

Mehr als 43.000 Haushalte haben über 200 Milliarden Forint (505 Mio. EUR) an staatlichen Subventionen für die Installation von Sonnenkollektoren und energieeffizienten Heizsystemen beantragt, sagte der Staatssekretär für Energie im Ministerium für Technologie und Industrie, Attila Steiner, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Interesse an den Subventionen, die im Dezember eingeführt wurden, sei „beispiellos“, sagte Steiner. Die Gewinner erhalten bis zu 2,9 Millionen Forint für die Installation von Sonnenkollektoren und bis zu 11,3 Millionen Forint für die Modernisierung von Heizungsanlagen. Die Subventionen, die sich vor allem an Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen richten, werden von der Regierung vorfinanziert, bis der Plan der ungarischen Konjunktur- und Resilienzfazilität (RRF) in Brüssel genehmigt wird, so Steiner.