EU-Gelder möglicherweise bis Mai abrufbar

Sollte das Europäische Parlament die entsprechenden Gesetze rechtzeitig verabschieden, könnten die EU-Gelder für Ungarn im April oder Mai 2023 zur Verfügung stehen, so der Minister für regionale Entwicklung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung und die Europäische Kommission haben immer über strittige Fragen und Meinungsverschiedenheiten diskutiert und werden dies auch weiterhin tun, sagte Tibor Navracsics in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung „Magyar Nemzet“. Die Zeitung wies darauf hin, dass Ungarn alle Vereinbarungen mit der Europäischen Kommission unterzeichnet habe, die den Zugang zu EU-Mitteln bis Ende des Jahres erleichtern. Außerdem werde eine Vorauszahlung von 130 Milliarden Forint (323 Millionen Euro) erwartet, nach der öffentliche Ausschreibungen bekannt gegeben und konkrete Projekte in Angriff genommen werden könnten.

Zu den „Angriffen“ gegen die Regierung während der Gespräche sagte Navracsics, die Europäische Kommission habe keine Einwände erhoben, außer in Punkten des „politischen Geschmacks“. Was den Zeitplan für die Freigabe der Mittel betrifft, so sagte Navracsics, dass in den kommenden Wochen Konsultationen mit Elisa Ferreira, der EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen, stattfinden würden, auf die Ende März die parlamentarische Verabschiedung eines Pakets damit verbundener Gesetze folgen solle. Wenn die Frist im März eingehalten wird, könnte die Freigabe der Mittel laut Navracsics im April oder Mai erfolgen.