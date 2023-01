Ungarn: Regierung verpflichtet sich zur Anhebung der Lehrergehälter

Die Regierung ist entschlossen, die Gehälter der Lehrer in den nächsten drei Jahren so stark wie möglich anzuheben, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung habe im vergangenen Jahr die „umfassendste Konsultation aller Zeiten“ in diesem Sektor durchgeführt, wobei bis zu 33.000 Fragebögen von Lehrern im Sommer und Herbst und weitere 130.000 Fragebögen von Eltern im Winter zurückgeschickt wurden, sagte Bence Rétvári in einem Video auf Facebook. Außerdem habe die Regierung im Dezember persönliche Konsultationen mit 400 Lehrern und Schulleitern sowie Gespräche am runden Tisch zum Thema Bildung und Treffen mit dem Streikkomitee der Lehrergewerkschaften abgehalten, sagte er. Der Plan sieht vor, die Gehälter mit Hilfe von zentralen Haushaltsmitteln und EU-Geldern anzuheben, was eine Erhöhung der Lehrergehälter um 21 % in diesem Jahr, um 25 % im Jahr 2024 und um 29 % im Jahr 2025 ermöglichen wird, so Rétvári. „Der durchschnittliche Monatslohn eines Lehrers wird in drei Jahren um 75 % auf 777.000 Forint (1.940 EUR) steigen“, sagte er.