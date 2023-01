Ungarns Gasspeicher sind gut gefüllt

Dank des milden Winters sind die Gasvorräte in ganz Europa, auch in Ungarn, hoch, sagte Energieminister Csaba Lantos am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Obwohl Europa weiterhin Gas aus Russland bezieht, kann ein langwieriger Krieg nicht ausgeschlossen werden, sagte der Minister gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio und fügte hinzu, dass auch ein Anstieg der Gaspreise möglich sei. In Bezug auf die Bemerkung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass der Europäischen Union eine Versorgungslücke von 30 Milliarden Kubikmetern Gas drohe, sagte Lantos, dass in der gesamten Union etwa 25 große Terminals für Flüssigerdgas (LNG) gebaut würden.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass der Winter 2023-2024 ein „harter“ Winter für den Kontinent sein werde. Ungarn befinde sich jedoch in einer etwas anderen Lage, da es über eine relativ große Anzahl von Gasspeichern verfüge, sagte Lantos. Solange die serbische Pipeline in Betrieb ist, werden diese Speicher gefüllt sein, fügte er hinzu. Der Minister sagte, die Regierung werde den Ungarn weiterhin günstiges Gas bis zum durchschnittlichen Verbrauch zur Verfügung stellen. Der Gaspreis oberhalb des Schwellenwerts für den Durchschnittsverbrauch liege ebenfalls unter dem Marktpreis. Die Regierung habe beschlossen, diesen Preis in der laufenden Heizperiode, die am 30. April endet, nicht zu erhöhen.