Aufgrund eines internationalen Haftbefehls der belgischen Behörden wurde eine 29-jährige Frau, die wegen Terrorismusverdachts gesucht wurde, am Busbahnhof Népliget festgenommen, teilte das Budapester Polizeipräsidium (BRFK) am Freitag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Verdächtige sei am Mittwochabend in Gewahrsam genommen und am Freitag zu einer Auslieferungsanhörung vor Gericht gebracht worden, hieß es auf der Website.