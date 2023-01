Századvég: Mehrheit der Europäer besorgt über illegale Migration

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Századvég-Stiftung bereitet die illegale Migration der Mehrheit der Europäer weiterhin Sorgen. 78 % der Befragten gaben an, dass sie den Zustrom illegaler Migranten nach Europa als besorgniserregend empfinden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

56 % sagten, dass die christliche Kultur und die Traditionen Europas bewahrt werden sollten, so Századvég. Albanien war das einzige Land, in dem die Besorgnis über die illegale Einwanderung nicht die Mehrheit der Befragten ausmachte (49 %). Die meisten Befragten in Ländern, die „traditionell für die Einwanderung sind“ und einen humanitären Ansatz verfolgen, wie Schweden (78 %), Deutschland (75 %), Frankreich (73 %) und die Niederlande (68 %), gaben an, dass die illegale Einwanderung für sie ein Problem darstellt.

Eine Mehrheit der Europäer ist auch der Meinung, dass der Kontinent seine christliche Kultur und Traditionen bewahren sollte, so Századvég. Diese Ansicht ist in den ehemals sozialistischen Ländern am weitesten verbreitet (65 %), wird aber auch von 54 % der Befragten in den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union geteilt. Von den 38 befragten Ländern waren die Befürworter der Bewahrung der europäischen christlichen Kultur in den Balkanstaaten, der Türkei, Finnland, den Niederlanden, Irland und Spanien in der Minderheit. Insgesamt sprachen sich 57,4 % der Befragten für den Erhalt der christlichen Kultur aus, während 33,4 % meinten, Europa solle sich in eine säkulare Richtung entwickeln, so Századvég. Neben den EU-Mitgliedstaaten wurden im Rahmen des Projekts Europa von Századvég auch das Vereinigte Königreich, die Balkanländer und die Türkei befragt.