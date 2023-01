Nachgedacht: Die Geschmäcker …

… sind ja bekanntlich verschieden. Egal, ob Mode, Kunst, Literatur, Freizeitgestaltung, Musik und so weiter. Jeder Mensch hat sein eigenes Ego und das ist auch richtig so.

Dasselbe gilt auch für das Fernsehprogramm. Hier hatten mein Mann und ich, seit wir uns kennen, eigentlich nie Probleme. Sport, Krimis, Action, Science Fiction, Naturdokus usw., wir genossen zusammen den Fernsehabend und ein verregnetes Wochenende vor der Glotze. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Nur ein einziges Mal, in 16 Jahren. Das einzige Mal zog sich jedoch über Monate hinweg. Warum, werden Sie, liebe Balaton Zeitungsleser, jetzt fragen? Ich verstehe es bis heute nicht, aber es musste einfach sein.

„The Walking Dead“ flimmerte über den Bildschirm. 12 Staffeln mit unzähligen Folgen, ich war von Beginn an dabei, live. Gestern Folge 24, Staffel 12, nun ist Schluss, Ende gut, alles gut, oder? Von den Machern der Mammut-Serie, die mit Preisen und Auszeichnungen geradezu überschüttet wurde, kam die klare Ansage, keine Staffel 13. In den sozialen Medien, Internet usw. war die Entrüstung und die Beschwerden von der weltweit verstreuten Fangemeinde entsprechend groß. Niemand konnte und wollte das verstehen. Aber es blieb bei dem konkreten Nein. Zwar sind etliche Spin offs in Arbeit, doch ein Original bleibt eben ein Original.

Meine Reaktion: Schade, sehr schade. Die Figuren, Persönlichkeiten, das gesamte Team begeisterten mich von Anfang an. Der Zusammenhalt, der Mut, die Tapferkeit, einfach eine gute Story. Die einzelnen Charaktere spiegelten ihren Seelenzustand gekonnt und überzeugend wider: Angst, Verzweiflung, Schmerz und pure Zerstörung auf der einen Seite. Auf der anderen: Hoffnung, Freundschaft, Liebe und der unerbittliche Drang zum Neuaufbau. Der rote Faden zog sich durch alle Folgen und jeder Fan, natürlich auch ich, litt mit ihnen, weinte und lachte mit ihnen, war traurig und glücklich, enttäuscht und überrascht. Jetzt ist es vorbei, der Kampf um das Leben der Menschheit ist entschieden. Die Zukunft hat ein positives und erfreuliches nach vorne blicken bekommen, nach dem Motto „Wir leben noch“ und das nach langer, langer Zeit.

Viele meiner Freunde und Bekannten konnten mich wegen diesem „Irrweg an Geschmack“ nicht verstehen, auch mein Mann nicht, auch ich mich selber nicht. Doch ich bedauere es nicht, auf keinen Fall. Und sollte es allen Unkenrufe zum Trotz doch noch eine Fortsetzung geben, dann bin ich wieder mittendrin, bei Daryl, Carol, Maggie, Negan und Co..

Bis bald (mit einem etwas „normalen“ Thema)

Ihre Eva