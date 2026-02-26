Nachgedacht: Freunde sind unverzichtbar …

… vor allem, wenn es echte Freunde sind. Die sogenannten falschen „Freunde“ sind nur solange präsent, wenn es zu deren Vorteil ist. Irgendwann kommt dann jeder drauf, eigentlich kann man solche Personen nur als Parasiten bezeichnen. Dasselbe gilt in der Tierwelt. Ist das eine Opfer abgegrast, folgt sofort ein Wechsel zum nächsten. Einfach, praktisch, unspektakulär. Doch gelten solche Verhaltensmaßnahmen auch im normalen Leben zwischen Personen, Nachbarn usw.?

Ja, das ist heutzutage leider zur traurigen Realität geworden. Schade eigentlich. Es gibt soviel Leid auf unserem schönen Globus. Sollte man da nicht einfach zusammenhalten, zusammenstehen, zusammen fühlen? Ich weiß es nicht. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass für manche Menschen „Freunde“ nur etwas bedeuten, wenn diese noch funktionieren können. Doch Erfahrung macht klüger, egal, ob positive oder negative. Freunde, auf die man sich immer verlassen kann, sind rar. Deshalb sollte man sie pflegen, behüten und beschützen. Den anderen geht man besser aus dem Weg. Keine Beachtung schenken, eben als Luft behandeln. Sie sind es nicht wert, dass man sich darüber den Kopf zerbricht. Positive Gedanken bringen vorwärts, negative schalten auf den Rückwärtsgang. Und genau das werde ich tun, jetzt und in Zukunft. Tun Sie es auch, liebe Balaton Zeitungsleser, es hilft der Seele, dem täglichen Alltag und der Gesundheit.

Bis bald,

Ihre Eva