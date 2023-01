Navracsics: Erasmus+ und Horizont Europe Programme in Ungarn nicht in Gefahr

Ungarns Teilnahme am Programm Erasmus+ und am Forschungsprogramm Horizont Europe ist „nicht in Gefahr“. Anträge können weiterhin eingereicht werden, sagte der Minister für regionale Entwicklung in Brüssel nach Gesprächen mit zwei EU-Kommissaren zu diesem Thema – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tibor Navracsics führte Gespräche mit Mariya Gabriel, der Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur und Bildung, und Johannes Hahn, dem Kommissar für Haushalt und Verwaltung, mit dem Ziel, „einen Kompromiss zu finden“, so der Minister. Studierende von Universitäten, die nach einer Reform der Regierung von Stiftungen zur Vermögensverwaltung betrieben werden, die laut EU Bedenken wegen Korruption aufwirft, müssen sich nicht um die Teilnahme an den Programmen sorgen, sagte er. Die ungarische Regierung sei bereit, auf die von der Europäischen Kommission geäußerten Bedenken bezüglich der 21 fraglichen Universitäten einzugehen, so der Minister. Die EU-Kommission hat festgestellt, dass in fast der Hälfte der Universitäten aktive Politiker mit unbegrenzter Amtszeit in den Vorständen sitzen. „Die Änderung dieser Regeln ist kein Problem für die ungarische Regierung; die Situation kann durch den Erlass geeigneter Vorschriften gelöst werden“, sagte Navracsics und fügte hinzu, dass „die Europäische Kommission gleichzeitig klarstellen muss, dass unsere Zusammenarbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt wird“. Er sagte, dass die beiden entsprechenden „nicht allzu komplizierten“ Gesetzesänderungen vom ungarischen Parlament im März verabschiedet werden könnten.