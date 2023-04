Studierende können sich für Erasmus-Stipendien im Herbstsemester bewerben

Hochschulstudenten in Ungarn können sich im Herbstsemester wie bisher um Erasmus-Stipendien bewerben, sagte Tibor Navracsics, der Minister für regionale Entwicklung, am Mittwoch in Brüssel nach einem Treffen mit den EU-Kommissaren Elisa Ferreira, Johannes Hahn und Mariya Gabriel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Navracsics sagte ungarischen Journalisten, dass er die Europäische Kommission gebeten habe, ein Schreiben an die öffentliche Stiftung Tempus zu senden, die internationale Mobilitätsanträge koordiniert, um den Universitätsstudenten und den Behörden der EU-Mitgliedsstaaten zu versichern, dass die Teilnahme am Eurasmus+ Programm fortgesetzt werde. Er fügte hinzu, dass die Finanzierung der Programme Horizont Europa und Eurasmus+ auch nach 2024 weiterlaufen werde. Navracsics sagte, die Europäische Kommission habe bereits ein Schreiben erhalten, in dem sie den Konsortialpartnern und den ungarischen Universitäten mitteilt, dass die Bewerbungen und die Teilnahme am Programm Horizon Europe ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können. „Wenn keine Einigung erzielt wird, würde das in der Zukunft nur Probleme verursachen“, sagte er.

Navracsics sagte, dass auch die Regelungen im Rahmen des neuen ungarischen Modells der öffentlichen Stiftungen, die mehrere Universitäten verwalten, erörtert würden und dass es wichtig sei zu klären, wie schnell diese Universitäten in die Programme Erasmus und Horizon Europe einbezogen werden könnten. „Wir schicken jetzt einen konsultativen Vorschlag nach Brüssel“, sagte er. Navracsics sagte, ein Streit mit der Europäischen Kommission betreffe die Frage der Vorschriften über Interessenkonflikte in Bezug auf die Mitgliedschaft in den Verwaltungsräten der Universitäten im Rahmen des neuen Modells. „Bisher ist es uns noch nicht gelungen, vollständig zu klären, welche Positionen mit der Mitgliedschaft in einem Verwaltungsrat unvereinbar sind“, fügte er hinzu.