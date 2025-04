Rétvári: Schutz der Außengrenzen ist der einzige Weg, um illegale Migration zu stoppen

Der Schutz der Außengrenzen sei der einzige Weg, um die illegale Migration zu stoppen, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums bei einer Abschiedsfeier für ein Polizeikontingent am Dienstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dank der Bemühungen seiner Polizeibeamten gehöre Ungarn zu den drei sichersten Ländern in Europa, sagte Bence Rétvári, der sich an die Beamten wandte, die an die serbische und die bulgarisch-türkische Grenze entsandt werden. Die bulgarisch-türkische Grenze sei „ein Modell für den Rest Europas“ und werde von rumänischen, österreichischen, bulgarischen und ungarischen Beamten gemeinsam geschützt. Der Staatssekretär wies darauf hin, dass Ungarn zwischen 2015 und 2022 insgesamt 970 Polizeibeamte im Rahmen von 59 Kontingenten an die serbische Grenze entsandt habe, die mehr als 10.000 illegale Migranten festgenommen hätten. Die 26 Einheiten mit insgesamt 797 Beamten, die seit 2023 an die serbische Grenze entsandt wurden, haben mehr als 4.600 Migranten aufgehalten, fügte er hinzu.

Während sich die Grenz- und Küstenwache der Europäischen Union (Frontex) in der Vergangenheit mit der Abschiebung illegaler Migranten befasst habe, sei man „heute mehr damit beschäftigt, sie zu überzeugen und zu unterstützen“, sagte Rétvári. Er sagte, dass die wirksame Methode für den Umgang mit illegaler Migration die von Ungarn gewählte sei, die darin bestehe, das Problem durch Gesetze und einen Grenzzaun zu lösen.