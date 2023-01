Ungarn: Arbeitslosenquote im Dezember bei 3,9 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 3,9 %, gegenüber 3,8 % im Vormonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit. Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen zwischen 15 und 74 Jahren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In absoluten Zahlen gab es 189.600 Arbeitslose, 3.100 mehr als im Vormonat und 10.700 mehr als Ende 2021. Die Beschäftigungsquote in Ungarn lag im Dezember bei 74,4 %, 1,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr, so das KSH. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15-74 Jahren belief sich im Dezember auf 4.704.000, 17.000 mehr als im Vorjahr. Im Gesamtjahr 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 61.000 auf 4,696 Millionen.

In einem Kommentar zu den Daten erklärte das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung, dass sich die Arbeitslosenquote seit sieben Monaten in Folge verbessert habe und die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember einen „Rekord“ erreicht habe. Die Jugendarbeitslosigkeit ging besonders stark zurück, von 13,5 % auf 10,6 %, hieß es. Die Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt rechtfertigten die Maßnahmen der Regierung zur Erhaltung der Vollbeschäftigung und zum Schutz der Familien, heißt es in der Erklärung. Um eine Rezession zu vermeiden und die Vollbeschäftigung zu erhalten, müssten die Krisenresistenz und die Wettbewerbsfähigkeit im Jahr 2023 weiter gestärkt werden, so das Ministerium. Die Regierung legt eine Kreditlinie in Höhe von 700 Milliarden Forint auf, um Unternehmen angesichts der „unmöglich“ hohen Zinssätze zu finanzieren, so die Erklärung weiter.