E.ON Hungária startet Netzinvestitionen in Höhe von 74 Milliarden Forint

Der Stromversorger E.ON Hungária hat für den Zeitraum bis 2026 Netzinvestitionen im Wert von 74 Milliarden Forint angekündigt. Die Hälfte der Investitionskosten wird aus Mitteln der Fazilität der Europäischen Union zur Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) finanziert, die von der Regierung vorfinanziert werden, sagte der für das Netz zuständige stellvertretende CEO Ádám Katona. Durch die Investitionen werde das Netz um eine Kapazität von 726 MW erweitert, fügte er hinzu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staatssekretär für Energie, Attila Steiner, wies darauf hin, dass die EU 163 Milliarden Forint an RRF-Mitteln für Ungarn bewilligt hat, die den Anschluss von 3.000 MW Solarenergiekapazität an das Stromnetz ermöglichen werden. Katona sagte, dass E.ON Hungária im vergangenen Jahr 130.000 Anfragen für den Anschluss von Solaranlagen in Haushalten an das Netz erhalten habe, mehr als in den vorangegangenen zehn Jahren zusammen.