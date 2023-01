Kampfbereitschaft der Streitkräfte muss die beste sein

Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte in einer am Sonntag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft, die Kampfbereitschaft der ungarischen Streitkräfte müsse „jederzeit die beste sein“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Junge Offiziere und Unteroffiziere in Führungspositionen zu bringen, sei „unverzichtbar“, um die Kampfbereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen, so Szalay-Bobrovniczky. Offiziere mit moderner Ausbildung, internationaler Erfahrung und Fremdsprachenkenntnissen seien notwendig, um die hochmoderne, digitale Ausrüstung zu bedienen, die die Streitkräfte erhalten. Die gleiche Art von Leuten wird benötigt, um Kampftechniken anzuwenden, die in modernen Konflikten erlernt werden können, fügte er hinzu. Kommandeure müssen auch körperlich in Topform sein, um mit ihren Truppen mithalten zu können, sagte er.

Szalay-Bobrovniczky wies darauf hin, dass die Streitkräfte gepanzerte Leopard- und Lynx-Fahrzeuge erhalten haben und in diesem Jahr Radarsysteme erhalten werden, wie sie von Israels Iron Dome zur Luftabwehr eingesetzt werden. Laut Szalay-Bobrovniczky zielt ein Zehnjahresplan für die Streitkräfte darauf ab, die neuesten Technologien nach Ungarn zu bringen. Szalay-Bobrovniczky räumte ein, dass sich Ungarn auf die Unterstützung der NATO verlassen könne, sagte aber, das Land müsse in der Lage sein, seine Grenzen zu verteidigen oder zumindest genügend Abschreckung zu zeigen, um Sicherheitsbedrohungen zu verhindern.