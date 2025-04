Ungarns Militär wird ständig aufgerüstet und gestärkt, sagte der Verteidigungsminister am Donnerstag in Szentes, im Südosten Ungarns, und fügte hinzu, dass die ungarischen Streitkräfte aufgerüstet und mit der modernsten Ausrüstung ausgestattet werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Verleihung von Auszeichnungen in der Damjanich-Kaserne sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky, die ungarische Regierung habe rechtzeitig erkannt, dass die Welt in ein „Zeitalter der Gefahren“ eingetreten sei, und habe vor mehreren anderen europäischen Ländern mit der Aufrüstung ihrer Streitkräfte begonnen. Die ungarischen Streitkräfte müssten in der Lage sein, die Sicherheit des ungarischen Volkes auch im Falle eines Krieges zu gewährleisten, sagte er. „Für uns steht die Sicherheit Ungarns an erster Stelle“, sagte der Minister und fügte hinzu, dass die Gesellschaft allmählich ein besseres Verständnis für die Verteidigungskräfte des Landes entwickle.