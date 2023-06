Szentkirályi: Die Ungarn in den Unterkarpaten können auf Ungarn zählen

Die in den Unterkarpaten lebenden Ungarn können „durch dick und dünn“ auf Ungarn zählen, so wie ein Kind auf seine Mutter angewiesen ist, sagte Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi am Samstag in Choma (Tiszacsoma) in der Westukraine – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich eines vom Verband der ungarischen Großfamilien in den Unterkarpaten organisierten Kindertages sagte Szentkirályi, dass der Wert der Gemeinschaft, des „irgendwo hingehörens“ und des „auf einander Zählens“ in Krisenzeiten zunehme. Sie sagte, die Ungarn vor Ort könnten wie in den letzten Jahren und Monaten „bei Wind und Wetter“ auf die Unterstützung der Ungarn zählen. Zum Abschluss ihres zweitägigen Besuchs in den Unterkarpaten besuchte Szentkirályi ein von der Reformierten Kirche der Unterkarpaten betriebenes Wohltätigkeitszentrum und Altenheim in Berehove (Beregszász).