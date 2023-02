Was ist ein Scrum Master? Die Bedeutung, Rolle und Aufgaben

Werden Sie Scrum Master? Sie haben bereits jahrelange Erfahrung? Oder haben Sie sich schon einmal gefragt, was ein Scrum Master jeden Tag macht? Die Lektüre dieses Artikels erklärt die Rolle und Verantwortlichkeiten eines Scrum Masters.

Die vier Teile, die die Aufgabe eines Scrum Master ausmachen

Die Hauptaufgabe des Scrum Master besteht darin, den reibungslosen Ablauf des Prozesses und die effektive Zusammenarbeit des Scrum Teams sicherzustellen. Der Scrum Master erfüllt vier Hauptaufgaben:

Als Scrum Master gehört es zu deinen Aufgaben, das Team zu schulen. Als Scrum Master steuern Sie die Scrum Meetings. Ein guter Scrum Master ist für das Coaching der Teammitglieder verantwortlich. Als Scrum Master räumen Sie Ihren Kollegen Steine ​​aus dem Weg.

Fähigkeiten, die jeder Scrum Master braucht

Nicht jeder kann die vier Rollen eines Scrum Master erfüllen. Manche Menschen sind besser für die Rolle des Scrum Master geeignet als andere. Diese Qualitäten und Kompetenzen helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob die Rolle des Scrum Master das Richtige für Sie ist. Liegt folgendes in Ihrer Werkzeugkiste?

Situative Führung

Konfrontation wagen

Feedback geben

Erklärungen

Stellen vieler Fragen

Zuhören

Aufbauen von Vertrauen

Empathie

Emotionale Intelligenz (EQ)

Intrinsische Motivation

Agiles Mindset

Besitzen Sie diese Eigenschaften? Dann haben Sie gute Chancen, als Scrum Master erfolgreich zu sein. Vorausgesetzt, Sie können sich gut darauf einstellen, was von Ihnen und den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, verlangt wird.

Um Scrum Master zu sein, sollten Sie die Scrum Master Ausbildung absolviert haben. Die Schulungsinhalte belaufen sich auf die Scrum Theorie, wie Sie effektiv als Scrum Master arbeiten, Hindernisse beseitigen, den Product Owner unterstützen und Teams für den Scrum Prozess begeistern. In der Schulung werden viele Praxisbeispiele verwendet. Als zertifizierter Scrum Master können Sie somit selbstständig als Führungskraft Teams im Scrumprozess leiten.

Entwicklungsmöglichkeiten und Zertifizierungen

Wenn Sie sich Jobs ansehen, werden Sie feststellen, dass fast immer eine Scrum Master Zertifizierung erforderlich ist. Für den Anfang ist es die PSM1 Zertifizierung (über Scrum.org) oder die Agile Business Advanced – Facilitating the Process Zertifizierung (über IABC). Beide Zertifikate sind international anerkannt. Der Unterschied zwischen den beiden Prüfungen besteht darin, dass die PSM1-Prüfung nur auf Englisch abgelegt werden kann und sich an die IT-Branche richtet. Am IIABC kann die Prüfung sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abgelegt werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Non-IT Bereich liegt.

