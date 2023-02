Ungarische Teams retten 21 Menschen aus den Trümmern des Erdbebens in der Türkei

Ungarische Rettungsteams haben zwei Tage nach dem Erdbeben, das in der Türkei und in Syrien mehr als 5.000 Menschen getötet hat, 21 Überlebende, darunter fünf Kinder, aus den Trümmern gerettet, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit zwei weiteren Einheiten, die am Mittwoch in der Region Hatay im Südosten der Türkei eintrafen, gibt es nun sieben Einheiten, 156 Ungarn, die mit 28 Hunden daran arbeiten, Menschen aus den Trümmern zu retten, sagte Szijjártó. Szijjártó dankte den Rettungseinsätzen für ihre Arbeit. Zuvor hatte der Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes am Mittwoch erklärt, dass die Mitglieder des Hunor-Teams, die als erste in der Türkei eintrafen, rund um die Uhr in 8-Stunden-Schichten an drei Stellen in dem von der Katastrophe betroffenen Gebiet arbeiteten. Dániel Mukics sagte, dass die nächtlichen Minustemperaturen die Überlebenschancen der unter den Trümmern begrabenen Menschen verringern, während die Kälte die Arbeit des Teams ebenfalls behindert.

Tamás Menczer, Staatssekretär im Außenministerium, sagte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass Syrien ebenfalls um ungarische Hilfe gebeten habe und dass zwei ungarische Krankenhauseinheiten, die zuvor in Syrien eingesetzt worden waren, in das Erdbebengebiet verlegt worden seien. Er sagte, die ungarische Regierung stehe im Rahmen des Programms „Ungarn hilft“ in Kontakt mit den christlichen Gemeinschaften in diesem Land.

Die Ungarische Ökumenische Wohltätigkeitsorganisation erklärte unterdessen, dass sie in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Rat der Kirchen im Nahen Osten (MECC) eine Spendenaktion für Familien in Syrien startet. Das Hilfswerk überweist außerdem 5 Millionen Forint (12.700 EUR), um die erste Phase der Arbeit des MECC zu unterstützen, hieß es in einer Erklärung. Das Hilfswerk wird Hilfsgüter wie Lebensmittel, Hygieneartikel und Decken in die Region Aleppo schicken und bedürftigen Familien eine Unterkunft zur Verfügung stellen, koordiniert von Mitarbeitern seiner Mission im Irak.