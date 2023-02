Rettungsteam der Baptistenhilfe kehrt aus der Türkei zurück

Das Rettungsteam der ungarischen Baptistenhilfe kehrte am Sonntagmorgen aus dem von einem verheerenden Erdbeben heimgesuchten Südosten der Türkei zurück – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das 18-köpfige Team, das von 8 Suchhunden unterstützt wurde, rettete sieben Menschen aus den Trümmern in Antakya, sagte László Pavelcze, der Leiter des Teams, gegenüber Reportern. Zwei der Menschen befanden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, sagte er. Béla Szilágyi, der Leiter der Baptistenhilfe, sagte, dass die Rettungsteams an dem von der UNO für sie gekennzeichneten Ort unter rauen Bedingungen mit Minusgraden, fehlendem Strom und zahlreichen Nachbeben arbeiten müssen. Die Wohltätigkeitsorganisation hat bisher 10 Millionen Forint (26.000 EUR) an Hilfe für die Bedürftigen bereitgestellt und wird am Montag eine Hilfssendung nach Syrien schicken.