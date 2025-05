Investitionen in Sellye

In Sellye, Ormánság, werden Investitionen im Wert von fast 730 Millionen Forint in die Stadtsanierung, die Entwicklung des öffentlichen Raums und die Verbesserung der Effizienz der Regenwasserkanalisation in Angriff genommen, teilte die Gemeindeverwaltung des Komitats Baranya am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Im Rahmen der durch das Operationelle Programm für Regional- und Stadtentwicklung Plus (Top Plus) geförderten Investitionen werden 200 Millionen Forint für die Erneuerung der Pflasterung einer stark befahrenen Straße, die Modernisierung der Straßenbeleuchtung, die Installation von Straßenmöbeln und die Bepflanzung verwendet. Auf einem der Plätze der Stadt wird mit einem Zuschuss von 230 Mio. Forint eine öffentliche Grünfläche für Erholungszwecke geschaffen, während mit weiteren 200 Mio. Forint die Innenstadt mit Bepflanzungen, Bänken, Fahrradabstellplätzen und Parkplätzen verbessert wird.

Ein weiteres Programm umfasst die Erneuerung der Regenwasserkanalisation der Stadt, das dazu beitragen soll, Probleme bei starken Regenfällen in Zukunft zu vermeiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen und bis Mitte 2026 abgeschlossen sein, heißt es in der Erklärung.