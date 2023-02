Zensus: Einwohnerzahl in Ungarn 9,6 Millionen Menschen

Zu Beginn der letzten Volkszählung am 1. Oktober 2022 lebten in Ungarn 9.604.000 Menschen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) bei der Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse der Volkszählung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Marcell Kovács, der Projektleiter der Volkszählung, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es im vergangenen Oktober 4.593.000 Haushalte im Land gab. Die erwerbstätige Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren betrug 6.201.000, während die ältere Bevölkerung, bestehend aus Personen über 65 Jahren, 1.995.000 betrug. Der natürliche Bevölkerungsverlust zwischen den Volkszählungen 2011 und 2022 betrug 464.000, so Kovács. Dies wurde durch einen Zustrom von 131.000 Einwanderern, hauptsächlich aus den Nachbarländern, ausgeglichen, so dass sich der Bevölkerungsrückgang in den letzten 11 Jahren auf insgesamt 333.000 belief, fügte er hinzu. Die ungarische Bevölkerung schrumpft seit 1980, als sie 10.907.000 Einwohner erreichte, so Kovács.