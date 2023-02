Präsidentin Novák in Bahrain: Wirtschaftliche Zusammenarbeit muss verstärkt werden

Präsidentin Katalin Novák, die am Donnerstag das Königreich Bahrain besuchte, rief dazu auf, die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Wirtschaft zu verstärken. Die Präsidentin wurde vom König von Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa, empfangen, und beide Staatsoberhäupter waren sich einig, dass die Ukraine so schnell wie möglich befriedet werden muss. Die Präsidentin wies darauf hin, dass der russisch-ukrainische Krieg Ungarn direkt betreffe, da fast 150.000 Ungarn in den Unterkarpaten lebten. Europa, so fügte sie hinzu, „braucht Frieden und ein schnellstmögliches Ende des Krieges“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Novák wies darauf hin, dass es sich bei ihrem Besuch um den ersten eines ungarischen Staatsoberhauptes handele, und erklärte, die beiden Länder seien durch den Willen zur Bewahrung traditioneller Werte und der Kultur sowie durch die Vorrangstellung der Familien verbunden. In Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen begrüßte Novák die Gelegenheit, Kooperationsabkommen zwischen Unternehmen beider Länder auszuarbeiten. Novák sollte an einer Veranstaltung des Bahrain Economic Development Board teilnehmen, an der auch der Premierminister von Bahrain teilnahm. Sie unterstrich Ungarns Unterstützung für die Befreiung Bahrains vom Schengen-Visum, während der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der MOL-Gruppe, Oszkár Világi, und die Vertreter der Nass Corporation und der Nogaholding in Bahrain Einverständniserklärungen unterzeichneten.

Attila Steiner, Staatssekretär für Energie- und Klimapolitik, teilte den öffentlich-rechtlichen Medien mit, dass Ungarn und Bahrain ein Kooperationsabkommen zur Förderung der Kohlenwasserstoffproduktion und ein Abkommen zur Verbesserung des Straßenbaus unterzeichnet haben. Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL kann Bahrain Technologien anbieten, die die Förderung aus den erschöpften Ölfeldern verbessern können, sagte Steiner, der Teil der Delegation ist, die Novák begleitet. Angesichts des großen Erfahrungsschatzes und der großen Kohlenwasserstoffproduktionskapazitäten der Länder des Nahen Ostens sei die Unterzeichnung des Abkommens auch mit den Diversifizierungszielen Ungarns verbunden, sagte Steiner und fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Bahrain im Energiebereich ein guter Ausgangspunkt für eine weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit sein könnte.