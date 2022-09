Volkszählung in Ungarn beginnt am 1. Oktober

Die nächste Volkszählung in Ungarn wird am 1. Oktober beginnen, sagte die Leiterin des Zentralen Statistikamtes auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die Teilnahme an der nationalen Erhebung obligatorisch sein wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Einwohner werden bis zum 16. Oktober Zeit haben, die Fragebögen online auszufüllen. Die Volkszählungsbeamten werden sich zwischen dem 17. Oktober und dem 20. November mit denjenigen in Verbindung setzen, die dies nicht getan haben, sagte Gabriella Vukovich. Vom 20. bis 28. November werden die Fragebögen in den Gemeinden ausliegen, für diejenigen, die für die Volkszählungsbeamten nicht erreichbar waren, fügte sie hinzu. Die Teilnahme ist für jeden verpflichtend, der am 1. Oktober seinen Wohnsitz in Ungarn hat, fügte sie hinzu.

Die Volkszählung, die alle 10 Jahre durchgeführt wird, liefert eine „Momentaufnahme“ des Landes mit Details über die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und die Religionszugehörigkeit der Ungarn, sagte Vukovich. Die gesammelten Informationen seien entscheidend, um den lokalen Bedarf zu ermitteln und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, so Vukovich.

Gleichzeitig wird dies die letzte Volkszählung sein, bei der die Daten unter aktiver Mitwirkung der Bevölkerung erhoben werden, so Vukovich. Die nächste wird mit Hilfe von Regierungsdatenbanken durchgeführt werden, sagte sie. Die Volkszählung wird neue Fragen zur Energieeffizienz von Häusern und zur digitalen Kompetenz der Einwohner enthalten. Die Fragebögen werden in 20 Sprachen unter www.nepszamlalas2022.hu erhältlich sein.