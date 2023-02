Szijjártó: Gespräche über chinesische Investitionen in Höhe von 8-10 Mrd. Euro im Gange

Derzeit laufen Gespräche mit vier großen chinesischen Unternehmen, die zu Investitionen in Höhe von 8-10 Milliarden Euro in Ungarn führen könnten, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó, er habe sich zum 15. Mal mit Wang Yi, dem Direktor der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, getroffen und Ungarn profitiere sehr von der Zusammenarbeit mit China, die für Ungarn entscheidend sei, um gestärkt aus jeder Krise hervorzugehen. „Wir arbeiten seit achteinhalb Jahren daran, ein strategisches und umfassendes System der Beziehungen zwischen Ungarn und China zu entwickeln, um eine echte Partnerschaft zu erreichen“, fügte er hinzu. Auch dank dieser Zusammenarbeit konnte Ungarn während der Coronavirus-Pandemie früher als der europäische Durchschnitt eine Impfkampagne starten, und während der aktuellen Kriegskrise haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern erneut als strategisch erwiesen, sagte er.

Die Sorge um die Umwelt hat in Europa zu der politischen Entscheidung geführt, den Verkehrssektor umweltfreundlicher zu gestalten, was Elektroautos und -batterien erforderlich macht, sagte er. Unternehmen aus dem Osten, vor allem chinesische Unternehmen, sind in diesem Bereich bei weitem führend, fügte er hinzu. Dank erfolgreicher Gespräche in den letzten Jahren konnten Abkommen über chinesische Investitionen unterzeichnet werden, die modernste und umweltfreundliche Technologien nach Ungarn brachten und Tausende von Arbeitsplätzen schufen, sagte er.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im dunkelsten Jahr der Weltwirtschaft die größte Investition in der ungarischen Wirtschaftsgeschichte ankündigen konnten“, sagte er. „Und derzeit laufen eine Reihe von Gesprächen mit vier großen chinesischen Unternehmen, die Investitionen im Wert von 8-10 Milliarden Euro nach Ungarn bringen könnten. Er begrüßte die Bereitschaft Pekings, die Investitionen zu beschleunigen und den bilateralen Handel auszubauen, der im vergangenen Jahr bereits 12 Milliarden US-Dollar erreicht hat. „Darüber hinaus hat sich auch die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft entwickelt, wobei Ungarn die meisten Einfuhrlizenzen für Lebensmittel aus der mittel- und osteuropäischen Region in China besitzt“, sagte er.

Szijjártó sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, wohin chinesische Touristen nach den durch die Pandemie verursachten Sperrungen zuerst zurückkehren würden, und wies darauf hin, dass Ungarn eines von zwei europäischen Ländern und das einzige Mitglied der Europäischen Union sei, in das chinesische Reisebüros bereits Gruppenreisen organisieren dürften. Insgesamt fünf Flugverbindungen verkehren wöchentlich zwischen Ungarn und China, fügte er hinzu. Der Krieg in der Ukraine habe äußerst negative Auswirkungen auf Ungarn und Europa, und es sei eine gute Nachricht, dass China bereit sei, Maßnahmen zur Schaffung von Frieden zu ergreifen, und „wir können in großen internationalen Organisationen zusammenarbeiten, damit in der Ukraine wieder Frieden einkehrt“.