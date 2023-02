Orbán: Kein Gewinner möglich in der Ukraine

„In diesem Krieg kann es keinen Sieger geben“, sagte Viktor Orbán vor der Frühjahrssitzung des Parlaments vor den Abgeordneten der Regierungsparteien Fidesz und Christdemokraten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es liegt im nationalen Interesse Ungarns, sich aus dem Krieg herauszuhalten“, sagte der Ministerpräsident bei der Fraktionssitzung und betonte laut der Tageszeitung „Magyar Nemzet“, dass die Regierung ihre Position zum Krieg in der Ukraine nicht ändern werde. „Die Ungarn haben im April so entschieden, und wir werden keine Waffen schicken oder irgendwelchen Kriegskoalitionen beitreten“, sagte Orbán der Zeitung. „Wir unterstützen niemanden, weil es in diesem Krieg keinen Gewinner geben kann.“ Russland könne nicht gewinnen, denn „die ganze westliche Welt steht hinter der Ukraine“, sagte er und fügte hinzu, dass „Russland eine Atommacht ist und nicht in die Enge getrieben werden kann, weil das einen Atomkrieg auslösen könnte.“ Die „einzig moralisch richtige“ Position sei die der Regierungsparteien, so Orbán. Europa sei im vergangenen Jahr geschwächt worden, weil „die Biden-Administration ihre Interessen in Brüssel ungehemmt durchsetzt, zum Nachteil der europäischen Interessen“, so Orbán. „Die Reaktionen auf den Krieg … ein Tsunami von Sanktionen haben begonnen, die europäische Wirtschaft zu schwächen, während Amerika, das reich an Energie ist, davon nicht betroffen ist“, sagte er.