Orbán: Krieg kann nicht gewonnen werden, Waffenstillstand notwendig

Der „gesunde Menschenverstand diktiert“, dass es im Krieg in der Ukraine keine Gewinner geben kann. Deshalb muss so schnell wie möglich ein Waffenstillstand vereinbart werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Dann können Friedensverhandlungen beginnen, an deren Ende klar sein wird, welche Art von Frieden entstehen wird“, so Orbán. Orbán bezeichnete die am Donnerstag von der UN-Vollversammlung verabschiedete Erklärung, in der zum Frieden in der Ukraine aufgerufen wird, als ein „Pro-Friedens-Dokument“, das seiner Meinung nach die Mehrheitsmeinung in der Welt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine darstellt. Angesichts der Waffen, der Energie und des Geldes, die der Westen in die Ukraine fließen lasse, könne Russland den Krieg nicht gewinnen, was bedeute, dass die Möglichkeit, dass Russland den Konflikt gewinne, „nach jeder Berechnung höchst unwahrscheinlich“ sei, so Orbán. Gleichzeitig „wäre es falsch zu glauben, dass Russland, eine Atommacht, geschlagen werden kann“, sagte er.

In seiner Rede zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns sagte Orbán, dass neben dem Verlust von Menschenleben und Vermögenswerten auch die Schwierigkeit, „das Ziel des Krieges zu erkennen“, die Situation verschlimmert habe. Wenn die Ziele nicht klar definiert seien, „kann man sich leicht verirren, weil es keinen Bezugspunkt für die eigenen Entscheidungen gibt, und das in einer Situation, in der man Opfer für die Nation und ihre Bürger auf sich nimmt“.