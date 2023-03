Szijjártó: Ungarn hat bereits einen hohen Preis für den Krieg bezahlt

Obwohl Ungarn nicht für den Krieg verantwortlich ist, haben das Land und seine Bürger bereits einen hohen Preis dafür gezahlt, sagte Außenminister Péter Szijjártó vor den Abgeordneten des Parlaments. „Niemand kann von uns erwarten, dass wir noch mehr Opfer bringen“, sagte er im Parlament – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Die internationale Gemeinschaft sollte sich darauf konzentrieren, Leben zu retten, aber das ist nur durch Frieden möglich und nicht durch die Lieferung von Waffen und die Verhängung von Sanktionen“, sagte er. Sanktionen seien neun Mal gescheitert, „und man sollte meinen, dass wir es nicht noch ein zehntes Mal versuchen sollten“, sagte er. Die EU bereite sich jedoch darauf vor, genau das zu tun, sagte er. Die weltweite Mehrheit sei auf der Seite des Friedens, und Ungarn sei Teil dieser Mehrheit. Frieden erfordere offene Kommunikationskanäle, damit Friedensgespräche möglich blieben. Nachhaltige Ergebnisse seien ohne direkte Gespräche zwischen den USA und Russland „unmöglich“, sagte er. In der Zwischenzeit verlieren die Ungarn in der Ukraine ein Minderheitenrecht nach dem anderen und leiden unter Provokationen zu einer Zeit, in der Ungarn inmitten der größten humanitären Aktion seiner Geschichte steht, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sagte er. „Obwohl 1.247 ungarische Schulen ukrainische Kinder aufgenommen haben, bereitet sich die Ukraine darauf vor, die Schulen der Minderheiten ab September zu schließen, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Schulabschlüsse und Hochschulzulassungen in ihrer Muttersprache abzulegen, und den Universitäten das Recht zu nehmen, die Unterrichtssprache zu wählen“, sagte Szijjártó. Ungarn stehe an der Seite der Unterkarpaten-Ungarn und werde alle internationalen Foren nutzen, um ihnen zu helfen, sagte er. Szijjártó rief die Abgeordneten dazu auf, „Teil der weltweiten Pro-Friedens-Mehrheit“ zu werden und die Pro-Friedens-Resolution der Regierungsparteien anzunehmen.