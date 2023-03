Fidesz-Europaabgeordnete fordern europäischen Friedensplan

Die Europaabgeordneten der regierenden Fidesz fordern die Ausarbeitung eines europäischen Friedensplans, der die „gescheiterte Sanktionspolitik“ und die Waffenlieferungen an die Ukraine ersetzen soll, erklärten die Europaabgeordneten Kinga Gál und Tamás Deutsch am Mittwoch in Straßburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vor einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zur Vorbereitung des EU-Gipfels Ende des Monats sagte Gál, die europäischen Entscheidungsträger hätten es versäumt, über den Frieden zu diskutieren, obwohl die Zahl der Opfer steige. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter EP-Präsidentin Roberta Metsola, drängen auf weitere Waffenlieferungen und einen gemeinsamen Waffenkauf, sagte sie. Dadurch drohe die EU in den Krieg hineingezogen zu werden und das Gespenst eines Weltkriegs aufkommen zu lassen, warnte sie. „Wir müssen Frieden schaffen, um Leben zu retten und weitere Zerstörung zu verhindern. Für den Konflikt gibt es nur eine Lösung: einen Waffenstillstand und Friedensgespräche“, sagte Gál.

Deutsch sagte, „Ungarns Ansatz sei der einzige, der sich für den Frieden ausspreche in einem Meer von Slogans für Krieg, Sanktionen und Waffenlieferungen“. Ungarn und der Vatikan stünden in ihrer Position für den Frieden zusammen, fügte er hinzu. Die EU sollte aktive diplomatische Schritte im Interesse eines Waffenstillstands, von Friedensgesprächen und letztlich des Friedens unternehmen, anstatt eine „völlig gescheiterte“ Politik der Sanktionen und Waffenlieferungen zu fördern, sagte er. Um dies zu erreichen, sollte Europa einen Friedensplan ausarbeiten, fügte er hinzu.

Mit Blick auf den Korruptionsskandal im Europäischen Parlament sagte er, die Korruption in Brüssel sei „systemisch“ und beeinträchtige die Arbeit der EU-Institutionen. Er fügte hinzu, dass von den EU-Institutionen „keine sinnvollen Schritte“ in dieser Angelegenheit unternommen worden seien, während die Präsidentin des Europäischen Parlaments einen Vorschlag der Fidesz-Abgeordneten, Vermögenserklärungen einzuführen, wie sie die Europäische Kommission in Ungarn für geeignet hält, als „unnötig“ zurückwies. Solange die europäischen Institutionen das Problem der Korruption in Brüssel nicht gelöst haben, „werden wir keine Belehrungen von EU-Institutionen über Korruption akzeptieren“, fügte er hinzu.