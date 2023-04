Budapester Frühlingsfestival bietet 50 Programme

Das 43. Budapester Frühlingsfestival, das vom 20. April bis zum 2. Mai stattfindet, wird 50 Programme an 30 Orten anbieten, teilten die Organisatoren am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, sagte auf der Pressekonferenz, dass das Festival die Vereinigung von Budapest vor 150 Jahren feiern werde. „Das diesjährige Festival hält uns einen Spiegel vor, konfrontiert uns mit Herausforderungen…“, sagte er.

Csaba Faix, Leiter des Veranstalters Budapest Brand Zrt, sagte, das Programm umfasse Konzerte, Tanz- und unkonventionelle Theateraufführungen, Literatur- und Kunstprogramme sowie Modeschauen. Karácsony sagte, das Festival sei Budapest „zurückgegeben“ worden, und die Stadt müsse es nun „nicht mehr finanzieren, sondern habe die Freiheit, es mit Inhalten zu füllen“. „Die Kultur verleiht einer Stadt oder einem Land die größte Vielfalt, indem sie nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blickt und ihre Grenzen auslotet, indem sie über soziale, politische und ökologische Fragen nachdenkt“, sagte Karácsony und fügte hinzu, das diesjährige Programm werde „mutiger“ sein.

Faix wies darauf hin, dass es eine literarische Soiree mit Lesungen aus den Werken von Ádám Nádasdy, Réka Borda und Monika Ferencz geben wird. Das Festival wird Gelegenheit bieten, verschiedene Jubiläen zu begehen, wie den 20. Jahrestag der Eröffnung des beliebten Gödör Klubs, den 40. Geburtstag des Katona József Theaters, den hundertsten Geburtstag des Komponisten György Ligeti und den 120. Geburtstag des Wissenschaftlers János Neumann.

Zu den Musikprogrammen gehört ein Haydn-Ligeti-Beethoven-Konzert des Budapest Sound Collective mit spanischen und australischen Solisten in der Musikakademie. Das Budapester Festivalorchester wird im Budapester Konferenzzentrum ein Konzert geben, während beim Jazzfest Budapest Künstler wie Lizz Wright, das Kasia Pietrzko Trio und das Nico Morelli Trio auftreten werden. Der zentrale Madách-Platz in Budapest wird für die Dauer des Festivals in einen Open-Air-Tanzsaal verwandelt.