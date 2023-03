55. Burger King in Siófok

Am 1. März öffnete in Ungarn das 55. Restaurant der Fastfoodkette Burger King seine Pforten und zwar in Siófok, der Stadt, die in diesem Jahr ihr 55-jähriges Städtejubiläum feiert – berichtete das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Bürgermeister Róbert Lengyel war bei der Eröffnung persönlich anwesend und drückte seine Dankbarkeit darüber aus, dass mit dem Restaurant das Angebot in der Stadt für Einwohner und Besucher erweitert werden konnte. „Es ist auch wichtig für uns, dass mit der Eröffnung des Restaurants 42 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und mehr als die Hälfte der Angestellten aus der Region kommt. Und natürlich freuen wir uns, dass die Stadt einen neuen Steuerzahler dazu bekommen hat …”, ergänzte der Bürgermeister.

Die Eröffnung eines Restaurants in Siófok sei seit Jahren geplant gewesen, sagte die Projektverantwortliche Barbara Balatoni. Ähnlich wie beispielsweise in Miskolc und Budapest hat man sich auch hier mit der Supermarktkette Tesco „verpartnert“ und rechnet auch mit zahlreichen Gästen, die von der nahe gelegenen Autobahn M7 einkehren. Burger King sei es wichtig, die örtlichen Sportverbände zu fördern: nach der bereits erfolgten Unterstützung des Handballvereins in Höhe von 5,6 Millionen Forint, kann anlässlich der Neueröffnung auch der Basketballverband von Siófok mit einer Unterstützung in gleicher Höhe rechnen.