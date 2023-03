Ungarn schickt keine Munition in die Ukraine

Ungarn ist nicht bereit, Munition an die Ukraine zu liefern, wird aber andere EU-Länder nicht davon abhalten, dies zu tun, sagte der Außenminister in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte, Ungarn werde sich bei der Sitzung des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten, bei der beschlossen wurde, die Waffenlieferungen zu erhöhen und Artilleriegranaten im Wert von einer Milliarde Euro zu finanzieren, die die Mitgliedsstaaten im Rahmen des Europäischen Friedensrahmens aus ihren eigenen Beständen an die Ukraine liefern sollen, konstruktiv enthalten. „Ungarn liefert keine Munition … wir wollen Frieden“, sagte er auf einer Pressekonferenz während einer Pause des Treffens. „Deshalb nehmen wir nicht teil … Wir liefern keine Munition an die Ukraine, und wir hindern auch andere nicht daran, das zu tun, was sie wollen …“ Ungarns Beitrag zur EPF beträgt 1 %, also rund zehn Millionen Euro, die für andere Zwecke verwendet werden sollen, etwa für die Stabilität des westlichen Balkans und die Verringerung des Migrationsdrucks, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass sich Ungarn nicht an der Beschaffung von Munition oder deren Lieferung an die Ukraine beteiligen werde. Szijjártó sagte, Brüssel schüre nach wie vor „eine Atmosphäre des Krieges“, und die Länder, die sich für den Frieden einsetzten, stünden unter wachsendem Druck, sich zu fügen. Er fügte hinzu, dass eine diplomatische Lösung die einzige Möglichkeit sei, Leben zu retten.