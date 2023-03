Navracsics: Ausbau der Metrolinie 3 dient nicht nur den Einwohnern von Budapest

Das Entwicklungsprojekt zur Erneuerung der U-Bahn-Linie 3 (M3) dient nicht nur den Interessen der Budapester Bürger, sagte der Minister für regionale Entwicklung am Montag bei der Eröffnung einer neu gestalteten U-Bahn-Station in der Arany-János-Straße – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das U-Bahn-Ausbauprojekt wird in Zusammenarbeit zwischen der ungarischen Regierung, der Hauptstadt und der Europäischen Union durchgeführt, so Tibor Navracsics. Etwa zwei Drittel der Kosten des Projekts wurden von der EU finanziert, fügte er hinzu. Navracsics sagte, Budapest sei ein wichtiger Knotenpunkt in Mitteleuropa in Bezug auf Kultur und Infrastruktur, so dass die EU-Mittel sinnvoll eingesetzt würden.

Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, sagte, die Fertigstellung des Projekts sei eine gute Nachricht für Budapest und ganz Ungarn. Er fügte hinzu, dass alle M3-Metrostationen behindertengerecht sein werden und dass sie durch die Umgestaltung, die bis Mai vollständig abgeschlossen sein wird, auch sicherer und attraktiver werden.

Zu den künftigen Plänen für die Verkehrsentwicklung in Budapest gehören die Modernisierung der an die M3-Strecke angeschlossenen Straßenbahnlinien, für die 105 Mrd. Forint (260 Mio. EUR) bereitgestellt werden, sowie die weitere Entwicklung des Gebiets um den Nyugati-Bahnhof, sagte er. Die EU-Finanzierung für das M3-Entwicklungsprojekt belief sich auf 172,7 Mrd. Forint (432 Mio. EUR), die staatliche Kofinanzierung betrug 44,8 Mrd. Forint, während die Stadtverwaltung 7,1 Mrd. Forint beisteuerte. Bis zur vollständigen Fertigstellung des Projekts im Mai werden die Züge der M3 nicht an den Bahnhöfen Nagyvárad-Platz und Lehel-Platz halten.