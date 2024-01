Ungarn weigert sich, die finanziellen Lasten der Waffenlieferungen an die Ukraine zu tragen

Ungarn wird sich nicht an Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligen, aber andere EU-Mitgliedsstaaten nicht daran hindern, Waffen zu liefern, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung sich weigere, finanzielle Lasten für die Waffenlieferungen zu tragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die EU-Mitgliedsstaaten „weigern sich immer noch, ihre gescheiterte Strategie aufzugeben, obwohl deren Versagen in den letzten Wochen bewiesen wurde“, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des EU-Außenministerrats. „Je länger dieser Krieg andauert, desto mehr Menschen werden sterben und desto größer wird die Zerstörung sein“, sagte der Minister.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er kritisierte einen Vorschlag des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) als „enttäuschend“, im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität in diesem Jahr 5 Milliarden Euro für Waffenlieferungen bereitzustellen, die dann jährlich verlängert werden sollen. Szijjártó sagte, dies sei zwar „eine Spur weicher“ als der vorherige Vorschlag, signalisiere aber immer noch ein langfristiges Engagement für den Krieg. Nach dem Vorschlag des EAD müsste der ungarische Beitrag 23 Milliarden Forint (60,1 Millionen Euro) betragen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Es ist für Ungarn völlig inakzeptabel, den Waffenlieferungen neuen Schwung zu verleihen“, sagte der Minister. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die ungarische Regierung keinen anderen Mitgliedstaat daran hindern wolle, Waffen an die Ukraine zu liefern, da diese ihren eigenen Wählern gegenüber rechenschaftspflichtig seien. „Wir werden sicherlich nicht weitere 23 Milliarden Forint unserer Steuergelder in einem einzigen Jahr ausgeben, damit andere Länder Waffen in die Ukraine schicken, was den Krieg verlängert, das Leid vergrößert und mehr Tod und Zerstörung bringt“, sagte er. Szijjártó sagte, die EU solle stattdessen die Kommunikationskanäle öffnen und dabei helfen, einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen den Kriegsparteien zu erreichen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Zwischenzeit, so Szijjártó, hätten er und seine Amtskollegen auch ein dreizehntes Sanktionspaket gegen Russland erörtert, „auch wenn die bisher verhängten Beschränkungen vor allem Europa geschadet und den Konflikt einer Lösung nicht näher gebracht haben“. „Aber natürlich werde ich, wenn ich das anspreche, was ich regelmäßig tue, sofort beschuldigt, russische Propaganda zu verbreiten“, sagte er. Szijjártó sagte, er habe seine Amtskollegen davor gewarnt, Sanktionen gegen die Atomindustrie zu verhängen, da Ungarn eine solche Maßnahme nicht unterstützen würde. Er wies auch darauf hin, dass Russland im vergangenen Jahr zum Hauptlieferanten der Vereinigten Staaten von angereichertem Uran geworden sei, wobei er Berichte über Importe im Wert von über einer Milliarde Dollar zitierte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren