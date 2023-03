Ungarische Abgeordnete wollen Zusicherungen vor Abstimmung über Schwedens NATO-Beitritt

Die ungarischen Abgeordneten warten auf Zusicherungen von schwedischen Regierungsmitgliedern, um den schwedischen NATO-Beitritt mit einer großen Mehrheit unterstützen zu können, ähnlich wie Finnlands Beitrittsgesuch, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidenten am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Orbán sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk: „Es ist sonnenklar, dass wir den Beitritt Schwedens unterstützen, die Regierung hat bereits einen Beschluss gefasst, und jetzt liegt es am Parlament, aber es gibt ein kleines Problem“. „Einige ungarische Abgeordnete fühlen sich nicht wohl, weil sie in den letzten Jahren miterlebt haben, dass bestimmte schwedische Regierungsmitglieder es sich zur Gewohnheit gemacht haben, den Zustand der Demokratie in Ungarn ständig in Frage zu stellen, sie haben ungarische Wähler und Abgeordnete und damit ganz Ungarn beleidigt“, sagte er. Orbán sagte, Ungarn wolle sich nicht in schwedische innenpolitische Angelegenheiten einmischen und erwarte von Schweden dasselbe in Bezug auf ungarische Angelegenheiten. „Die ungarischen Abgeordneten warten auf die Zusicherung, dass es keine politischen Debatten mehr zwischen ihnen gibt und dass es keine Probleme mit den Grundlagen der ungarisch-schwedischen Zusammenarbeit gibt“, fügte er hinzu. Im Falle Finnlands gebe es eine „einzigartige historische Freundschaft und Allianz“, sagte er. „Es scheint, dass es uns gelungen ist, von den Finnen die Zusicherung zu erhalten, dass diese Probleme in der Zukunft nicht fortbestehen werden“, aber im Falle Schwedens sei die Situation eine andere.

Zum russisch-ukrainischen Krieg sagte er, dass es in diesem Krieg nur Verlierer gäbe und sowohl Europa als auch Ungarn ein Interesse an einem Waffenstillstand und der baldigen Aufnahme von Friedensgesprächen hätten. In Bezug auf den bewaffneten Konflikt, der das Hauptthema des europäischen Gipfels in dieser Woche war, sagte er, Ungarn unterstütze die Vorschläge zum Ausbau der Verteidigungszusammenarbeit, damit sich die Mitgliedstaaten gegen jede Form der militärischen Bedrohung schützen könnten. Es lehne es jedoch ab, dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit Waffen aus Ungarn an die ukrainisch-russische Grenze gelangen. „Wir unterstützen die gemeinsame Beschaffung von Waffen, aber nur die ungarische Armee und die ungarischen Soldaten werden sie erhalten, daher halten wir an dem Grundsatz fest, dass wir uns nicht durch Waffenlieferungen an dem Konflikt beteiligen“, sagte er.