Arsenal oder City – wer kann sich durchsetzen?

Obwohl derzeit außer dem Ersatztorhüter Krisztian Hegyi bei West Ham United kein Fußballer die ungarische Fahne in England vertritt, ist die englische Premier League eine der beliebtesten Ligen in Ungarn. Dabei kommt es in der weltweit besten Liga zu einem echten Showdown. So hat Arsenal zwar noch einen komfortablen Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City, dennoch kann sich das Blatt schnell wenden. Dabei werden besonders drei Spiele im Saisonfinish entscheidend werden.

Manchester City vs. Arsenal

Manchester City oder Arsenal? Das ist die große Frage in der Premier League. Am 26. April kommt es zum großen und vielleicht vorentscheidenden Showdown im Etihad Stadium in Manchester. Ein Sieg ist dabei Pflicht für den Titelverteidiger, mit einer Niederlage wäre der Meisterkampf beendet. Diese Chance sieht natürlich auch Arsenal, die mindestens einen Punkt mitnehmen wollen. Die bisherigen Saisonduelle sprechen aber für die Citizens. In der vierten Runde des FA-Cups und im Hinspiel im Emirates Stadium konnte sich jeweils Manchester durchsetzen. Beide Spiele waren jedoch eine knappe Geschichte, wenngleich City als leichter Favorit gesehen wird.

Manchester City vs. Chelsea

Laut den Quoten wird das Spiel zwischen Manchester City und Chelsea sehr ausgeglichen sein, obwohl die bisherige Saison von Chelsea durchwachsen war. Nach der Übernahme von Todd Boehly blieb in London kein Stein auf dem anderen. Mit Enzo Fernandes, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling, Wesley Fofana, Marc Cucurella und vielen weiteren Neuzugängen versuchte man das Schiff zu stabilisieren und eine erfolgreiche Zukunft einzuläuten. Bisher bleibt man unter Graham Potter jedoch hinter den Erwartungen. Mit dem Platz im Tabellenmittelfeld wird es immer wahrscheinlicher, dass es nächstes Jahr keinen internationalen Fußball an der Stamford Bridge gibt. So könnte man wenigstens mit einem Sieg über Manchester City positives in die Sommerpause mitnehmen. Die Qualität im Kader wäre vorhanden – jetzt muss man diese auf den Platz bringen.

Newcastle United vs. Arsenal

Wenn Manchester City einen Sieg über Chelsea benötigt, gilt das Gleiche für Arsenal in Newcastle. Newcastle United ist die bisherige Überraschung der Saison. Obwohl die neuen saudischen Besitzer noch keine großen Investitionen getätigt haben, hat man eine echte Chance auf einen Platz in der Champions League. Dabei zeigt die Mannschaft von Eddie Howe einen sehr defensiven und, für die Gegner, nervigen Fußball. Um in die Champions League einzuziehen, benötigt man Punkte gegen Arsenal. Arsenal hingegen benötigt jeden Sieg, um den ersten Meistertitel in der post-Wenger-Ära einzufahren. Im Hinspiel in London konnte sich Newcastle ein 0:0 ermauern, wobei man gerade einmal einen Torschuss und 33 % Ballbesitz hatte. Mit diesem Bollwerk kann man ebenfalls zu Hause Arsenal Punkte abnehmen.

Der Titelkampf spitzt sich zu

Der Titelkampf in der Premier League ist in vollem Gange, wobei besonders das direkte Duell entscheidend wird. Natürlich hat Arsenal den Vorteil, dass sie in der Champions League und FA-Cup nicht mehr vertreten sind, dagegen hat Manchester City einen Kader, der groß genug ist, um diese Dreifachbelastung wegzustecken. Die Citizens haben bereits über mehrere Jahre bewiesen, dass sie jedes Spiel gewinnen können, aber diese Konstanz zeigt ebenso Arsenal in diesem Jahr. Wenn beide ihre Form halten können, könnte die direkte Begegnung entscheidend werden.