Ungarische Zentralbank belässt Leitzins unverändert bei 13 Prozent

Die Entscheidungsträger der ungarischen Zentralbank haben den Leitzins von 13 % auf einer regulären Sitzung am Dienstag unverändert gelassen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der letzten geldpolitischen Sitzung am 28. Februar hatte der Währungsrat den seit September letzten Jahres geltenden Leitzins beibehalten, während der Zinssatz für Einlagen für einen Tag bei 18 % belassen wurde. An beiden Enden des Zinskorridors wurden der O/N-Einlagensatz von 12,5 % und der Satz für besicherte O/N-Kredite von 25 % ebenfalls beibehalten. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen der Analysten.

In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, dass es notwendig sei, das derzeitige Niveau des Leitzinses über einen längeren Zeitraum beizubehalten, um sicherzustellen, dass die Inflationserwartungen verankert sind und das Inflationsziel auf nachhaltige Weise erreicht wird. Die Zentralbank bewerte ständig die eingehenden Daten und die Entwicklung der Inflationsaussichten und sei „bereit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Risiken zunehmen“.

Auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung sagte der stellvertretende Präsident der Ungarischen Nationalbank, Barnabás Virág, dass sich der Inflationsabbau in den kommenden Monaten beschleunigen werde und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass die Inflation bis Ende des Jahres in den einstelligen Bereich zurückgehen werde. Aus dem vierteljährlichen Inflationsbericht, der von den politischen Entscheidungsträgern auf der Sitzung erörtert wurde, geht hervor, dass die Zentralbank die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in diesem Jahr auf 15,0 bis 19,5 % veranschlagt, was gegenüber der im letzten Bericht Ende Dezember veröffentlichten Prognose unverändert ist.