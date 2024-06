Ungarns Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die Entscheidungsträger der ungarischen Zentralbank haben auf einer planmäßigen Sitzung des Währungsrates am Dienstag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,00 % gesenkt. Der Rat beschloss außerdem, den symmetrischen Zinskorridor parallel zu senken, so dass der O/N-Einlagensatz auf 6,00 % und der O/N-Satz für besicherte Kredite auf 8,00 % sank. Auf der letzten Sitzung im Mai hatte der Rat den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung räumte der Rat ein, dass sich die Inflationsaussichten im vergangenen Quartal verbessert hätten. „Darüber hinaus wirken die beginnende Erholung des ungarischen Wirtschaftswachstums, die historisch hohen Devisenreserven, die anhaltende Verbesserung der Leistungsbilanz und ein vorsichtiger Ansatz in der Geldpolitik in Richtung einer Verbesserung der Risikowahrnehmung des Landes“, hieß es.